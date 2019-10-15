民眾黨美女發言人遭爆曾任職「仟和億」 楊寶楨：勿抹紅抹黑

2019-10-15 17:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣民眾黨新科美女發言人楊寶楨遭爆曾任職遭控非法營業的中國上海「仟和億教育培訓」公司，身分引發關注；楊寶楨下午出面澄清，她僅擔任負責分享國際或中國財經事件的主講人，不是主持人也非分析師，未作解盤、更未授課，「身分非常單純」，盼各界勿藉此事件抹紅、抹黑。

今年7月中國上海「仟和億教育培訓」公司遭控非法營業後，有多名台籍分析師被捕，民眾黨新科美女發言人楊寶楨今遭爆曾是仟和億主持人，身分引關注。

楊寶楨強調，在仟和億擔任主講人，跟主持人不一樣，主持人與來賓互動串場，她的主講人工作主要負責分享每天的國際或中國財經事件，「身分非常單純」，不是分析師，不作解盤。

楊寶楨說，民眾黨成立後因民眾黨給年輕人有參政的機會，她既開心又感動，就毛遂自薦希望能代表參選立委，因黨部覺得她有媒體經驗，可以先在發言人這個身分發揮，以後再慢慢磨練。

楊寶楨強調，她參加民眾黨面試時，黨部就知道她有在仟和億工作過，也知道她並不是分析師，也未錄過解盤的影片或授課等，她都沒有參與；另她在參加民眾黨面試前，就已向仟和億公司口頭請辭。

此外，有前仟和億員工盼她請民眾黨主席柯文哲幫忙協助在中國被捕的台灣分析師，楊寶楨強調，希望大家不要藉她在仟和億工作過的事，進一步往主席身上抹黑、抹紅。

楊寶楨也向執政者喊話指出，台灣人不管去中國或日本、歐洲工作，都有可能遇到對當地法規不甚清楚的情況，她跟很多人一樣，只是克盡職責去工作，並不太了解公司的營運狀況，盼藉此事件請政府重視，若台灣人在台灣以外的地方工作發生類似事件，是否有援助管道，不是讓台灣人更加害怕。

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