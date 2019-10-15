只能被迫接受遠雄大巨蛋方案？ 北市都發局：不須再送都審

2019-10-15 17:12

〔記者楊心慧／台北報導〕大巨蛋昨天第七次闖關台北市都市設計審議委員會成功，都審決議商場棟及影城棟轉角退縮半戶外遮簷空間，卻不用再做電腦模擬，台北市議會教育委員會今天上午赴大巨蛋勘查，議員質疑，都審已通過，所以就算遠雄最後僅退縮一點，台北市政府都只能被迫接受？議員也詢問，大巨蛋將退縮多少空間？不過遠雄、市府官員都說，目前尚未有定案，仍須討論要退縮範圍、面積。台北市都發局長黃景茂也說，遠雄提出退縮方案，不用再送都審會審查。

北市府昨天舉辦記者會，黃景茂說明大巨蛋案指出，目前有6種防災避難電腦模擬，其中的4種情境能滿足民眾8分鐘離開觀眾席、15分鐘離開建築物，但部分建物轉角會有壅塞狀況，所以都審才會決議商場棟及影城棟轉角退縮半戶外遮簷空間，藉此增加戶外避難面積，對逃生一定會更有利。

媒體詢問，遠雄提出退縮方案，是否還會有公開審查？黃景茂則說，若提供更多疏散空間，對逃生有幫助，未來將由都發局承辦科審核，把退縮面積算出來，但不用再送都審會。

由於退縮部分空間，大巨蛋營運面積將縮小，未來遠雄和市府重新議約時，很可能變成遠雄談判籌碼，黃景茂說，北市府現在無法回答議約細節，但遠雄已接受退縮方案。

遠雄發言人楊舜欽說，退縮幅度的範圍和大小，因動線沒變，因此避難時間不會縮短，退縮有幫助的是空間，但原本大巨蛋容留人數密度已經優於標準，只是委員認為出口的節點應要在優化，所以才會提出退縮部分空間。

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