甲等托嬰中心爆發虐童事件 監院糾正新北市府

2019-10-15 15:57

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市政府評鑑為「甲等」的淯薪托嬰中心，今年1月發生3名老師以木鍋鏟打小孩腳底板等施暴事件。監察委員林雅鋒、蔡崇義調查發現，新北市府早知淯薪有保母流動率高等情，且態度推託，卻未積極監督，且案發後也未查察有無通報疏失。監察院今通過糾正新北市府，並促請衛生福利部及教育部檢討改進。

監委表示，今年1月9日，淯薪發生3名托育人員對嬰幼兒施暴案件，包括持木製鍋鏟擊打幼童腳底、將幼童塞進櫃子裡、對幼童上下搖晃等。新北市府早於去年12月，即知淯薪遭檢舉有「保母流動率高、品質不穩」、「標榜視訊監控卻常常無法連線」等警訊，且同月查察時，也發現淯薪態度推托。

然而，新北市府卻未將淯薪列為積極監督檢查的對象，致未能及早發現本案，並阻止不當事件繼續發生，且於案發後，未進一步查察淯薪有無相關人員未盡法定通報之責，經核確有違失，應予糾正促其改善。

至於衛福部及教育部應檢討改進的部分，監委指出，衛福部對於新北市府監督托嬰中心的評鑑指標、查核及訪視輔導等作法，竟均毫無所悉，顯然與該部依據兒少權法規定，掌理對地方政府執行兒少福利監督不符，應檢討改進。

此外，監委表示，據統計，截至今年3月底，新北市所轄的私立托嬰中心共152家，實際收托3881名幼童，本案發生後，業管人力由原來3名增加至10名，每人平均負責監管15至16家私立托嬰中心，易因人力不足致檢查效能不彰。衛福部應研訂相關風險指標，及早發現高風險托嬰中心，並列入優先訪視查核。

另，案發後，新北市府提供10位嬰幼兒個案輔導，其中有2人因目睹其他兒童遭受暴力身心受影響，並有1人出現模仿托育人員的行為。監委認為，衛福部應會同教育部研擬目睹暴力兒少的通報、評估及輔導等相關處理機制。

最後，監委提及，托育人員對嬰幼兒施暴的原因之一，是情緒控管不當，但現行政府針對托育人員的專業訓練，多著重於嬰幼兒照顧的理論與實務，對托育人員如何處理自身情緒及排解身心壓力等課程，則付之闕如，衛福部應檢討改進。

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