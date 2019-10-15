陳學聖揚言特別審政大預算 校長反應獲學生肯定

2019-10-15 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳學聖昨（14）在立法院教育委員會審查、質詢國立大學預算等議案，卻要求48位國立大學校長相信總統蔡英文畢業證書者舉手，政大校長郭明政被點名上台備詢，陳學聖揚言「我一定特別審政大預算！」對此，郭明政則表示，歡迎立委親臨學校觀看相關資料，反而讓陳學聖說「怕中計不敢」。影片流到政大學生社團，學生們十分肯定郭明政校長的態度。

立院教委會昨日審查國立大學基金等預算，陳學聖當場詢問48位校長相信蔡總統畢業證書者舉手，包括政大在內等42位校長沒有表態，僅6人舉手。陳學聖更點名郭明政，好奇他「為何沒舉手？」還揚言要「特別審政大預算」。

郭明政則回應，自己沒舉手的原因是，目前很多事情都還在調查中，不方便表態。不過陳學聖不放棄，一再質問郭明政「政大為甚麼不能直球對決？」郭明政則回擊，表示蔡英文的畢業證書和論文影本確實在政大，自己也都確實過目。

郭明政還說，蔡總統在政大的任職和其他政大教授完全一樣，校方對每名教師的資訊都一視同仁，也在司法機關的要求下將相關資料送審。郭明正也說，尊重立法委員的調查權限，也歡迎立委親自蒞臨政大觀看相關資料。不料，陳學聖卻表示「我真的怕了，中計，不敢」。

此段質詢影片也被政大學生分享至校內社團「NCCU政大學生交流版」，學生在看完後十分肯定郭明政的態度，留言表示「不表態我就刁難你的預算，當真超狂父母官欸」、「為什麼不敢來學校看」、「第一次挺郭明政」。還有學生拿立委陳學聖開刀，大罵「下架濫權立委」、「住在台北的中壢立委又在秀下限」、「陳學聖真的是桃園的恥辱」。

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