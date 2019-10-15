林環牆窮追小英論文 哈佛榮譽教授：假設太多、求證太少

2019-10-15 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕北美洲台灣人教授協會前會長、旅美學者林環牆窮追總統蔡英文論文和學位，不僅北美洲台灣人教授協會昨發佈聲明表示，林環牆教授的言行不代表本會立場，同為該會前會長的李中志今在臉書轉發哈佛大學榮譽退休教授李敦厚的報告，指林環牆的說法是錯誤指控，更表示林的錯誤就是「大膽的假設做了太多，小心求證做的太少」。

根據李中志臉書轉述內文所述，林環牆指控蔡英文展示的博士證書是「偽造的贗品」，李敦厚直指林的指控錯誤。錯誤的原因在於，林選擇性採信收集到的資料，更對資料分析不夠深入。

李敦厚表示，若林環牆的揣測正確，那麼在所有相關資料都提出後，像是口試通過通知和論文電子檔查詢中心出現的小英論文，是否都是假的。他批評林的說法就是「大膽假設」太多，但「小心求證」太少，才引起錯誤。

對於林環牆指控蔡英文博士論文從未交給倫敦大學總圖書館，李敦厚表示，今年6月倫敦大學代表就已做出回應，但林環牆卻不採信校方最高代表說法，只依據倫敦政經學院某位圖書館助理回函就做結論，讓他直批「根據究竟何在？」

李敦厚也指出，林環牆在今年6月曾去函大英圖書館，欲將小英論文從電子檔系統目錄中除名，不過館方回覆則表示需要倫敦政經學院允許，但他可在今年9月18日向館方申訴。李敦厚直言，「如果林教授繼續深信蔡英文既沒有博士論文也偽造了她的博士學位證書，為什麼我們看不到在截止日期前他向The British Library提出申訴？」

李敦厚強調，1985年由倫敦大學高等法律研究所出版的《英國法律研究1905-1984》一書，已是最客觀且最能證明小英論文的資料，不過卻未見林環牆說，為何該本書不可信。他表示，小心的求證一旦跟不上大膽的假設，那拿到再多的資料還是下不了正確的結論。

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