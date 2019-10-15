放韓假》綠營籲韓比照朱立倫捐薪 朱：相信韓不支薪或捐薪

2019-10-15 14:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天正式請假明日起參選，綠營呼籲韓國瑜比照前新北市長朱立倫2016請假參選總統時捐出薪水，朱立倫今天下午出席「域見：孩子的心視界」美力台灣3D成果展發布會前受訪時表示，他相信韓國瑜也會，一定是用不支薪或捐出薪水的方式處理。

對於國民黨主席吳敦義宣布不接韓國瑜競選總部主委一職，本身也曾說過不與韓國瑜搭檔參選、不要任何位子的朱立倫表示，未來還有一段時間，一切要等韓國瑜親自邀請並協調，如果吳敦義可以擔任競選總部主委或重要職務，對於整個競選總部的領導，一定會有非常正面的幫助。

朱立倫還說，相信大家最後都會來幫忙，至於扮演何種角色，關鍵仍在於韓國瑜最後的安排與決定，大家一定會幫忙，「都是可以各自方式配合」。

媒體追問，2016大選國民黨還未「換柱」前，朱立倫也一樣沒接當時參選總統的洪秀柱競選主委，考量為何？朱立倫則說，「情況不一樣吧！」現在已經10月，當時還沒討論到主委的情況。

媒體接著又問，韓國瑜競選總部設在高雄市，另外又在北、中、南設辦立公室，是否有多頭馬車的情形？朱立倫表示，韓國瑜原本就是非典型政治人物，相信韓有很多新的創意與想法，而且競選總部設在高雄市也很好，能讓中南部的支持者感到士氣大振，北、中、南各地設競選辦事處也都是很好的方式，提振大家士氣，希望未來這段時間不要再有任何內訌，選戰主軸要明確。

媒體詢問許多國民黨立委參選人希望前鴻海董事長郭台銘可以幫忙站台，這樣是否會讓韓國瑜難堪？朱立倫要媒體別用這樣的角度看待，不論郭台銘或其他沒有參加總統大選的人，如果能多幫忙國民黨的候選人，都是好事。

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