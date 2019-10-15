放韓假》尹立霸氣撕韓就職誓詞 宣告罷韓行動升級

2019-10-15 13:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今宣布明起正式請假，要開始他的總統選舉，發起罷免韓國瑜的Wecare高雄發起人尹立，霸氣撕掉韓就職市長時的誓詞，宣告罷韓行動將全面升級。

尹立表示，10個月前，韓國瑜宣誓的誓詞，早就被他毀棄自己所有承諾，上任295天，韓國瑜是歷史上最短命市長，背棄市民，只要韓粉。

尹立認為，今天韓國瑜看咱高雄人沒，明年高雄人沒要給你市長做，今年12月，正是美麗島事件40週年，也敲起韓國瑜罷免的喪鐘，高雄作為民主聖地，必然展現力量，高雄人已經切心，堅定RESET高雄。

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