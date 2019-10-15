竹市立委參選人鄭宏輝搶攻寵物票 引來最大咖貓奴現身！

2019-10-15 14:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立委參選人鄭宏輝重視動物平權，今在新竹市舉辦「毛小孩健康教室」，特別邀請到救援超過千隻浪貓的動保界紅人使大毛分享動物照顧祕笈，全國最大咖的貓奴蔡英文總統蒞臨大聊「想想與阿才」，並替鄭宏輝拉抬選情，共同呼籲友善動物，蔡英文表示，鄭宏輝深耕新竹多年，擔任議員超過20年，竹市重大建設都有他出力，對竹市發展至關重要的廢油庫更是由他提出，是地方跟中央最好的橋樑。

蔡英文表示，鄭宏輝擔任5屆議員，超過20年的議員資歷，任內更是新竹市黨團總召，非常了解地方，公道五上中油廢庫是由他提出的方案，是新竹市科技廊帶「竹科X基地」能形成的關鍵事件，未來希望他接棒柯建銘總召，和新竹市長林智堅一起組成連線，讓會做事的人拚新竹市的未來。

蔡英文也肯定鄭宏輝關於動物平權的理念，今日前來分享的資深貓奴使大毛認養了4隻貓咪，這些貓咪雖然在生理上有些障礙，但每隻貓咪都在她生命中佔有一席之地，更是帶來許多美好時刻，身為貓奴的她，開心地與貓咪零距離互動，利用逗貓棒與貓點心安撫現場多隻貓主子，療癒之餘同時也呼籲大家以領養代替購買，若決定要照顧牠了那就是一輩子的事情，絕不棄養，期盼台灣能打造成更為友善動物、更尊重生命的地方。

鄭宏輝表示，新竹市的毛小孩飼養率並不低，根據2017年農委會的資料顯示，新竹市的家犬比例排名全台第三，他自己也有養一隻柴犬叫做豆豆，對他來說，豆豆在他心中不只是寵物，而是無可取代的家人。

鄭宏輝強調，新竹市之所以是幸福城市絕對不是說說而已，幸福城市的價值之一，就是尊重每一個珍貴的生命，這些年來，在林智堅市長的努力下，全新的新竹市動保園區即將在今年底完工，原本在外頭流浪的狗狗、貓貓，不用再住在陰暗、漏水、簡陋的「鐵皮屋收容所」，而是給他一個「完整的家」。

鄭宏輝相信，動保工作在實務上，一定還有許多可以做得更好的地方，今天特別舉辦「毛寶貝健康教室」，就是要從細部工作上了解毛寶貝、毛爸媽和志工們的需求，他說，這只是一個開始，未來會繼續在動保這塊議題上努力打拚，要帶給大家一個美好共融的生活。

使大毛說，自己從高中就開始養貓，大學期間陸續有餵食流浪貓，有次遇上一隻受傷的貓，與朋友一同將消息張貼到網路上尋求援助，最終成功誘捕送醫，這件事成了使大毛後來投身動保的契機，畢業後秉持著初心，持續幫助餵食流浪貓咪、誘捕流浪貓咪做 TNR，但以民間一己之力幫助動物實在有限，她也希望未來政府能夠大力的幫忙，讓動物的權益能夠被世人重視。

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