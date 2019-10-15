林佳新說「甲安埔農民苦」打臉中市府？ 盧秀燕這樣回

2019-10-15 13:32

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市立委參選人林佳新日前在臉書貼文表示，甲安埔許多農民苦不堪言。民進黨台中市議員施志昌、黃守達今日在市議員質詢時指出，這番話是打臉台中市政府，市長盧秀燕應該出來澄清。盧秀燕則說，她謹守分寸，選舉議題不在議會答覆。

施志昌表示，有位國民黨台中立委參選人在臉書貼文直指「甲安埔地區，許多農民苦不堪言，二期稻作、芋頭、火龍果與各種農產品辛勤耕種，都不能得到相對回報」，這豈不是打臉台中市政府？市府說自己做得非常好，需不需要出來反駁或澄清一下？

盧秀燕表示，有關農業行銷，市府當然會繼續努力；另對於選舉議題，她僅守分寸，不會在議會答覆。

施志昌認為，這不是政治問題，而是關於農民的生計問題。黃守達痛批，國民黨根本不重視農民，要選舉的時候就說農民苦哈哈，要搶功時就說外銷好棒棒，根本「精神分裂」。

農業局長蔡精強則表示，農產品價格都維持在2成利潤，只要低於2成利潤，市府就會介入，加強行銷、加工及外銷，讓價格穩定提升，台中市絕對會照顧農民。

對此，林佳新表示，議員的質詢是政治操作與轉移焦點，農產品價格掌控在農委會手裡，施志昌應和立法院副院長蔡其昌討論如何向農委會爭取更好的配套措施，並回饋在農民身上，希望農業問題回歸農業，不要政治操作，不管是誰爭取到對農民有利的政策，他都會支持並給予讚賞。

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