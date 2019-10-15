大巨蛋退縮空間無定論 議員：遠雄怎麼搞 市府都只能被迫接受

2019-10-15 13:37

〔記者楊心慧／台北報導〕大巨蛋昨第七次闖關台北市都市設計審議委員會，都審會主席、都發局長黃景茂裁示最後修正後通過都審，引起各界關注，台北市議會教育委員會前往大巨蛋勘查，昨都審決議商場棟及影城棟轉角退縮半戶外遮簷空間，藉以增加地面層避難面積，議員黃郁芬表示，都審已通過，所以就算遠雄最後只退縮一點，台北市政府都被迫接受，議員吳世正也痛批，柯文哲為了達到目的犧牲再多都沒關係，現在他的目標就是要讓大巨蛋在他的任內完工，大家睜大眼睛看清楚柯的行事作風！

都審會昨審議大巨蛋案，但針對電腦模擬的逃生時間及空間，議員及委員仍有質疑，認為爭議都尚未釐清，怎可通過，也有委員表示，希望遠雄再針對電腦模擬三個情境進行模擬，也需釐清要新增多少疏散空間，不過黃景茂仍裁示「委員有共識原則上修正通過」，引起議員不滿。

台北市議會教育委員會內的議員陳重文、吳世正、林穎孟、苗博雅、黃郁芬、阮昭雄前往大巨蛋勘查，苗博雅提出質疑，認為防災疏散電腦模擬六種情境中，兩項情境最後沒跑完都審卻通過，台北市政府應對外說明清楚，不能說政治立場換了後，市府變成以後做的決定都錯，弄得很像是以前的都審委員都不專業，執意要求電腦模擬極端數值，但在過去都審委員的要求下，電腦模擬沒跑完就是沒跑完啊！

黃郁芬表示，都審昨決議商場棟及影城棟轉角退縮半戶外遮簷空間，來增加地面層避難面積，都審已通過，所以就算遠雄最後僅退縮一點，台北市政府都只能被迫接受。

吳世正指出，前都發局長林洲民、副市長林欽榮，以及後來也負責大巨蛋的鄧家基都離職，都審委員也換了一批，他們離開後柯文哲就可以下台階，因此都審就通過了，柯文哲的作風就是反反覆覆，一開始很嚴格，如今卻不斷放寬，為了達到目的犧牲再多都沒關係，現在他的目標就是要讓大巨蛋在他的任內完工。

黃也質疑大巨蛋退縮多少空間，不過台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩坦承，退縮範圍、面積還未出來，結構仍需要計算，北市府要求在逃生避難時，15分鐘離開場館有辦法做到，如果多退縮一點，民眾所站的面積可以較寬，也會較舒適、不擁擠。陳世浩表示，都審會已通過，遠雄送出方案後不會另有公開審議，將由市府自己核定，結果會對外公布。

遠雄發言人楊舜欽表示，退縮多少空間，後續還需內部討論以及試算，退縮後應對模擬時間不會有太大影響，但對空間釋放應有幫助。

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