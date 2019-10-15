質疑總統論文遭轟勒索 陳學聖反批小英老羞成怒

2019-10-15 12:48

〔記者林良昇／台北報導〕立法院民進黨團今召開記者會批評，國民黨立委陳學聖昨在立法院教育及文化委員會中，藉審查國立大學預算的議程，詢問在場48名國立大學校長是否相信總統蔡英文的博士論文為真，是「勒索預算」，並質疑陳學聖為什麼不敢去看資料？陳學聖稍早召開記者會回嗆蔡總統老羞成怒，並批評層層刁難，他才不去。

在立院民進黨團召開記者會後，陳學聖在國民黨團首席副書記長陳宜民陪同下召開記者會回應，陳學聖表示，民進黨團的高規格對待讓他覺得受寵若驚，可能是這件事情讓總統府生氣了，蔡總統老羞成怒了，才請民進黨立委開記者會，顯示民進黨不分區立委競爭激烈，要趕快表態。

對於勒索預算的指控，陳學聖說，他公開保證，從政那麼多年，如果用預算或質詢去威脅、勒索政府官員，服從他的意旨，「我立委可以不做」，因為他對立委清譽非常在意。

陳學聖表示，他有責任了解總統的清譽會什麼會受到外界質疑，教育部及政大有保留蔡總統教授升等的原始文件，他沒並沒有濫用立委職權，也沒有勒索，之所以不去看資料的原因是因為教育部和政大做太多規定，不准他帶其他人，不准拍照錄影，連手都不能碰，這樣也不能分辨真偽，層層刁難。

陳學聖說，整件事最簡單的方式就是直球對決，完全公開出來，蔡總統的清譽現在受到那麼多質疑，如果他們質疑錯了就道歉，如果中間有問題，蔡總統就出來澄清，只要不公開，蔡總統論文門一案就不會洗清。

陳宜民則指出，根據教育部回覆給陳學聖國會辦公室的書函，解密期限是民國138年12月31日，等級是「密」，但依據國家機密法規定，「密」等級的期限是10年，並非列為絕對機密的30年。

陳宜民說，絕對機密是用於洩漏後會使國家安全跟利益會受到損害的事項，但蔡總統的升等資料只是全民要的真相，全民只是想要知道當時政大是否有不正確的做法，也要還給全國教育界清譽，蔡總統可以公開論文，相信升等資料也能公開，解密才是全民期待。

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