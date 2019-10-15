蔡競辦諷韓：種芒果的人不知芒果乾來源

2019-10-15 12:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示「芒果乾」是總統蔡英文自種、自產、自銷，蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳表示，一群種芒果的人卻不知道芒果乾的來源，是很諷刺的事情，就像韓市長忘記高雄市民的期待，請假拚總統選舉一樣，誰種的芒果？誰賣的芒果乾？韓市長是忘記了，還是害怕想起來？他的「忘記從前」，就是在製銷芒果乾。

顏若芳表示，這不只是不知道芒果誰種、芒果乾打哪來，根本是不識芒果為何物，嘴巴說擁護中華民國，做的全是消滅中華民國的事，當韓市長走進中聯辦，主張兩岸指腹為婚、你儂我儂，他的立場已經很清楚了，他的安全感來自中國，而不是台灣，不是他口口聲聲最愛最擁護的中華民國，這就是大家的亡國感。

顏若芳表示，一群種芒果的人卻不知道芒果乾的來源，是很諷刺的事情，就像韓市長忘記高雄市民的期待，請假拚總統選舉一樣，誰種的芒果？誰賣的芒果乾？韓市長是忘記了，還是害怕想起來？他的「忘記從前」，就是在製銷芒果乾。

顏若芳表示，台灣面對到中國的威脅打壓，全世界也正面臨中國問題，香港的例子更告訴大家，一國兩制是失敗的。韓市長和他的團隊的論調，跟現在國際情勢，還有台灣主流民意，根本就是「平行時空」。面對中國的步步進逼，大家應該團結在一起。問題在中國、不是在台灣，韓市長和國民黨不該「砲口對內，媚眼對中」，也不該繼續走過去已經證明是失敗的路線。

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