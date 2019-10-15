暖！10年前當志工救八八風災 王定宇今獲災民加油打氣

2019-10-15 12:04

〔記者王俊忠／台南報導〕「在沒有選票的地方，愛與關懷顯得更芬芳！」，10年前的八八莫拉克風災，立委王定宇當年的市議員與志工團隊深入阿里山及高雄那瑪夏災區協助救災，10年來關懷不間斷，今天，阿里山鄒族牧師與那瑪夏前鄉代等多人相偕到台南為尋求連任的王定宇加油打氣！

王定宇談到當年救災歷史時感慨地說，那時救災後遭人檢舉利用救災貪污，檢察官大肆調查、還到山區查看他捐的生活物資，親眼看到他與團隊捐的機車，後來，檢察官瞭解案情始末就對全案偵結不起訴，還他真相公理的過程是折磨人的，但能讓司法單位瞭解他的救災過程，也感到很快樂、光榮！

對於黨內正副總統大選屢傳蔡賴配的問題，王定宇認為，前行政院長賴清德是民進黨內的資產，為了明年大選要團結人民求取勝選、守護台灣，蔡賴一定會合作、形成蔡賴合，雙方合作，賴清德一定有其角色功能，不會在輔選工作缺席。至於副手人選，這必須尊重小英總統的選擇與決定，相信賴清德的想法也是一樣，思考格局一定是為大選，不會只為了個人位子。

阿里山鄒族牧師安志強表示，10年前八八風災重創阿里山鄒族與高雄那瑪夏部落，在交通阻絕情形下，王定宇帶領一群志工翻山涉水挺進災區救援，除提供物資協助；精神上也給災民帶來鼓舞，這幾年王持續與災區連繫、幫忙販售各項農特產品，是患難見真情的好友，在王尋求連任關鍵時刻要連袂為他加油鼓勵。

那瑪夏前鄉代李惠民也說，在沒有選票的地方，願意做什麼？付出什麼？是對政治人物最極致的檢驗，10年前，王定宇對沒有選票的災區長期無私奉獻，災民迄今對王有一份深刻感念。也因協助救災，讓王定宇遭受不少抹黑與構陷，他們不捨外更會永遠與王定宇站在一起、籲請台南第六選區選民全力支持王定宇連任。

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