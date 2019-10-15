桃市議會首見媽媽質詢兒子！短短2分鐘互動竟顯生澀

2019-10-15 12:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府經濟發展局今天至桃園市議會進行工作報告，其中受市議員歐炳辰因案解職遞補的市議員郭蔡美英，其兒子郭裕信目前擔任桃市府經濟發展局長，今天上午桃市議會首次出現媽媽質詢兒子的情形，郭蔡針對海洋大學在觀音設立分校案表達關切，兩人明明是母子，互動卻略顯生澀，相當有趣。

郭蔡美英質詢要求郭裕信，針對海洋大學在觀音區設立分校，去年舉行揭牌典禮至今已逾一年說明目前進度，只見郭裕信明顯資料準備充足，毫不思索的回應，海大觀音分校去年10月1日舉辦揭牌典禮，過去最主要的工作是海大要把設校計畫書提送教育部進行審核，包括需要調整修訂的部分，目前最新進度是教育部已於今年10月5日把報告往上送給行政院，等行政院核定，預計年底前可以完成。

郭裕信補充，同步進行的還有環境影響評估，他進一步說明，由於當時是中央大學要設校，現改為海大設校後，因為內容不同，所以會有環差分析，預計在年底前可以完成，所以可以預見的是海大明年會有實質動工。

郭裕信指出，未來動工會依照設計分為三階段，第一階段將投資兩億元，設立海洋環境暨藻礁中心、產學育成中心以及藻類培育區，第二階段有創新產業園區，最後第三階段有觀賞水族與經濟水產研發中心，預計2029年完工，未來這三區域完工後，相信對觀音不管是經濟、教育或是產業帶動的幫助都很大。

郭蔡美英聞言客氣回應，「謝謝局長」，表達觀音區居民都熱烈期盼海大分校的設立，這也可以說是觀音區歷史性的重大建設，再度客氣的說，拜託郭局長認真督促、繁榮觀音區，「謝謝、拜託」。郭則禮貌回以「我會協助海大」。結束母子首次在議事堂的2分鐘的質詢。

不過，針對郭蔡美英關心的海大分校案相關資訊，在桃市府經濟發展局的工作報告中，竟是隻字未提，顯得尷尬。

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