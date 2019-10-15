藉審查預算質疑總統論文 綠委齊轟陳學聖：政治勒索

2019-10-15 11:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委陳學聖昨在立法院教育及文化委員會中，藉審查國立大學預算的議程，詢問在場48名國立大學校長是否相信總統蔡英文的博士論文為真。立法院民進黨團今為此召開記者會，痛批陳學聖「只敢勒索預算」，並質疑教育部、政大已安排明天讓陳學聖前去看資料，陳學聖卻表示自己不會去，「請問你為什麼不敢去？」

民進黨團今在記者會中，首先播放了陳學聖昨天質詢時的畫面，只見陳學聖向政大校長郭明正提到：「我一定特別審政大的預算，審校長你的預算！」而郭則無奈回應，歡迎立法委員到政大來看相關資料。

民進黨團幹事長管碧玲指出，對於陳學聖利用質詢機會戲弄大學校長與大學預算，她心裡感到很沈重，因為蔡英文總統的論文跟學歷早就是千真萬確的事實，也一再澄清又澄清，但陳學聖到現在仍將言論免責權的外衣披在助長韓國瑜選情、不擇手段的行動上，讓人沒辦法接受。

管碧玲表示，LSE官網都已經發表聲明，指蔡總統的法學博士學位確實在1984年由倫敦大學頒發，而另一個鐵的證據就在東京大學總圖書館，館內的1985年論文目錄索引中，有一個英國法學研究論文集，明白記載編號1313的論文，是1984年倫敦大學法學博士蔡英文的「不公平貿易與其保護措施」，如果有這兩個鐵的證據卻還不相信，這已是政治而不是專業。

管碧玲痛批，陳學聖把大學校長當成政治工具，不給台灣的大學任何尊嚴，是議會史上非常負面的教材，「你舉手我就給你錢？誰要配合你做這種毫無尊嚴的政治操作？」管並質疑，陳學聖明天不敢去政大，就是因為事實就在那裡，「請你明天去，不要在那邊說政大怕你，不去你就是狡猾、政治操作、惡質傳播假消息！」

民進黨立委林靜儀也質疑，昨天的議程是在審查國立大學的校務基金等預算，預算總金額是3033億元，陳學聖身為專業資深國會議員，難道真的找不到東西可以監督嗎？真的沒有事情可以翻出來要求教育部各大學單位嗎？她強調，在國會殿堂有很多重要的事情可以審查，國民黨立委卻選擇把政治髒水潑到學術領域，「我覺得這是非常可恥的事情！」

民進黨團書記長李俊俋表示，陳學聖已不是首次在該委員會提蔡總統的論文問題，上次他要求要看蔡英文當初升等的學經歷文件，教育部也確實安排10月16號要去，但陳學聖昨天卻又表示沒有要去，「政大都等你去，你為什麼不去？你是忘記了還是害怕想起什麼？」

李俊俋痛批，陳學聖已非第一屆當立委，卻藉由審查預算做政治勒索，跟他意見一樣就加預算，意見不一樣就嚴格審查，請陳學聖委員說清楚議事規則有哪一條規定立委有這樣的權限，「陳學聖你是不是越做越回去？你要用政治勒索的方式，告訴大家這就是你國會議員的權利嗎？」

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