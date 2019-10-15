全教總要蔡韓承諾 公共托幼4年內免抽籤

2019-10-15 10:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕公立托兒所、幼兒園中籤困難，甚至有爺奶求神拜佛，也因育兒負擔重使部分夫妻不生，全教總今召開記者會，向藍綠兩黨總統候選人提問，要求具體承諾4年內讓家長免抽籤入公托、公幼。

全國教師工會總聯合會幼兒教育委員會主委楊逸飛說，每年5月公幼、非營利幼兒園申請階段，家長陷入抽獎煎熬，中籤者如釋重負，未抽中則須送私幼，學費高昂且品質堪憂，甚至已有爺爺奶奶帶著孫子的健保卡到公廟祈求，20、30年來不斷上演，但政府始終未拿出好的對策。

楊逸飛指出，幼托、幼教問題除家長負擔重之外，品質也參差不齊，幼兒疏忽、受虐問題屢見不鮮，且大部分私幼以營利為目的，特殊兒恐遭拒收，成本利潤考量下，教保人員薪資差，品質雪上加霜，解方只有一個，就是幼兒教育公共化，政府應投入資源，並依公益制定規格化，保障每位幼兒都能就讀。

全教總理事長張旭政表示，教育、醫療等必須有公共化精神，若淪私人營利，將延伸雇員低薪、教具設備少用、拒收特殊兒等情況，甚至頻傳虐待、超收等違規，公共化幼托可建立規準，且不止步「托收」，能真正發展幼兒人格與學習基礎，跟上先進國家腳步。

全教總社發部副主任王英倩說，青年低薪，日前勞動部公布的調查顯示，大學畢業學歷平均月薪才3萬出頭，育兒支出每月每嬰卻高達1萬5千元，沉重負擔才導致生育率下降，呼籲政治人物具體規畫政策，才能讓人民「放心生、放心養」

全教總呼籲，目前已浮出檯面的民進黨總統候選人蔡英文及國民黨總統候選人韓國瑜等，要提出4年任期的政策牛肉，如何做到讓家長「免抽籤入公共化托兒所、幼兒園」，另也批評藍綠兩黨先前也收到中小學冷氣爭議問題，卻已讀不回，對政治人物熱衷鬥爭、不顧民生，感到遺憾。

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