15分內須送到民眾手中！綠委籲勞動部嚴查外送平台

2019-10-15 10:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國慶連假期間foodpanda和UberEats有兩名外送員在外送途中身亡，平台業者卻主張雙方為「承攬關係」。民進黨立委黃國書、台北市議員許淑華等人今日召開記者會呼籲，政府應捍衛外送員權益，嚴查及輔導平台業者符合勞動法規，要求勞動部協助外送員成立職業工會。

黃國書表示，昨日勞動部宣布外送平台勞雇雙方屬於「僱傭關係」，首先要肯定勞動部，這是政府落實保障勞工權益的具體表現。但確認雇傭關係只是起點，還有「事故及受傷的賠償機制」、「薪資與勞動條件的規範」、「平台業者有無可能藉著非法變更契約內容，而損及勞工原有勞動條件水準」都是應該關注的。

黃國書指出，勞動部應盡速釐清7家平台業者與外送員的勞資關係，輔導平台業者符合勞基法規範，各縣市政府應捍衛外送員權益，嚴懲不守法業者。對美食外送新興行業，勞動部要邀集相關部會，盡速盤點法規，釐清有無修法必要，並協助外送員成立職業工會。

「我們在路上出事是沒有保障！」華姓外送員表示，外送員平均6分鐘一張單，公司規定15分鐘內要送到民眾手中，為讓客人早點拿到餐點，有時候會比較急，若發生危險是沒有保障的，有同事早上工作發生車禍，或出勤撞到名貴汽車，這方面也沒有保險，因為是打工所以沒辦法有保障。

另一名外送員Garry表示，大家都為了生活在路上外送，保險無法理賠會使生活頓時陷入困難，經過這幾天意外事件，想說外送員權益能被看見，卻被平台關係認為不是僱傭關係，而是「合作關係」，希望平台業者能為外送員著想，勞動部也要替勞工捍衛權益。

「外送員是用生命在賺錢！」台北市議員許淑華強調，許多外送人員是有正職工作，然後去兼差外送，真的是賺辛苦錢，一趟只賺60、70元，平台業者可以抽到30%左右。勞動部10月2日有召集平台業者訂定食物外送平台指引，但平台業者至今都沒有做，勞動部應嚴格要求業者。

許淑華提及，在保險方面，第三責任險及意外險只有賠對方，自己受傷或車子損害部分則沒有理賠，對外送員最好機制是加保「營業機車附加險」，但平台業者卻不保，因為加保營業機車附加險一年要多付2千元，只要第三人強制險一年僅700元，其實外送員最需要的是「營業機車附加險」，平台業者應幫員工投保。

此外，時代力量立委徐永明今日上午也召開「外送勞權」記者會，抨擊國內外送平台事故頻傳，呼籲政府應該嚴查開罰平台業者「假承攬」的不法行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法