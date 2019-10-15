大巨蛋被批強渡關山 柯P：可用專業辯論

2019-10-15 10:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋昨第7次闖關台北市都市設計審議委員會，對於遠雄一直無法通過的大巨蛋防災疏散電腦模擬「最差情境」，北市府拋出解套方案，建議部分一樓作為半戶外空間，討論超過3小時，最後遠雄接受北市府提出方案，都審會主席、都發局長黃景茂隨即裁示通過，引發在場議員、當地里長不滿。

對此，台北市長柯文哲今天受訪，語氣不以為然表示，「民主政治，如果因為有一兩個人反對就不能做，那台北市每一個都市更新都不能做，我都不用做事了。」

柯文哲表示，專業問題專業回答，但防災疏散的電腦模擬軟體也不是台灣發明的，而是英國，他認為正確說法應該是由那些專業的人來回答，這樣的程式設定合不合理。

但因柯文哲還曾開設網路節目大談從科學看政治，外界質疑沒有數據可佐證開放部分空間是否符合防災避難需求？柯則說，不可能，細節他不知道，不過如果大家要辯論就用專業辯論，不是在那裡比大聲，這沒有意義。

他還強調自己如果要強渡關山，就不會審7次。聽到前都市發展局長林洲民痛批，這是最惡劣的護航，北市府集體放水，昨天是「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」，柯反批林洲民也當過局長，「他有辦法解決，當年就解決掉了，也不用拖到這麼久，人家上任還花了一年的時間去處理。」

柯並解釋，大巨蛋真正的問題，人跟空間是兩個因素，所以他一開始主張容留人數不要設定14萬，開玩笑，第二個就是空間，商場面積特別是在低層樓不要佔太多，總是空間多一點、人少一點，比較安全，先上線跑一陣子，大家熟悉了有把握，再來處理，「如果一開始就想說50年後要14萬人，何必想50年後的事情，開幕第一年運作OK了，以後事以後再處理。」

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