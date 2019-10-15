韓國瑜想贏？他建議自以為聰明的韓粉先閉嘴

2019-10-15 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近來民調未見起色，資深媒體人陳朝平建議韓，若要贏得2020總統大選，應請「韓粉先閉嘴」，韓粉應多交朋友少樹敵，不要到「愛之欲其生、恨之欲其死」的地步，專心扮演靜靜欣賞偶像的粉絲角色。

陳朝平日前才建議韓國瑜要找回自己的初心，今日又在臉書上發文點名「韓國瑜要當選，韓粉先閉嘴」，韓粉對韓國瑜的愛恨特別強烈，導致常表現出「順我者昌、逆我者亡」的蠻橫心態，這樣的模式甚至還套用在其他藍軍身上，也因此原應團結對外的黨內人士，卻因「粉類有別」而怒目相視。

陳朝平以2014年素人柯文哲出選舉例，聲勢快速崛起，許多柯粉因此誕生，直到韓宣布參選總統後，韓粉、柯粉、郭粉、朱粉、英粉，紛紛「上市」，韓粉與柯粉比較，剛性程度不相上下，但韓粉有一大特色不能不談。

世間上幾乎沒有粉絲會對自己偶像的專業上說三道四，甚至頻繁臉書或媒體發言，奇怪的是，韓粉似乎特別喜歡對韓國瑜的選舉策略與政策主張表達許多不同的意見。

陳朝平指出，其實九合一選舉時的韓粉並不是今天的模樣，他猜測當時韓粉衷心佩服韓國瑜帶種，孤軍深入綠營高雄，韓高票當選後，韓粉以有先見之明為傲，誤認韓高票當選，自己多有貢獻，不免自我膨脹，開始對韓的競選策略與政見指指點點。

陳朝平認為「藍軍諸粉，都有同樣的愛恨情仇」，藍軍的慣常哲學就是「不是朋友，便是敵人」，結果朋友越來越少，敵人越來越多，焉能不敗。

水能載舟、亦能覆舟，如今的韓粉，正重蹈1949年國民黨敗走台灣的覆轍，自以為聰明的韓粉，忘了應聯絡次要敵人，打擊主要敵人，反而合著主要敵人拼命打擊次要敵人，幫著韓國瑜挖了個大坑。

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