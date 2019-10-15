一簾幽夢就是總統夢 陳瓊華幫韓「擬好道別信」酸爆

2019-10-15 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕前高市行政暨國際處長陳瓊華昨（14日）深夜在臉書撰文，稱全世界都在追問高雄市長韓國瑜何時請假，但韓卻不斷閃避，陳瓊華酸「可能是跟市府2萬多位公務員道別信還沒寫好」，還加碼「先幫兼職市長擬好了，明（15日）早市政會議拿去用、照稿唸」。

陳瓊華以「高雄市Part-Time市長告別市府同仁信」為題撰文，還引用「一簾幽夢」歌詞「我有一簾幽夢，不知與誰能共，多少秘密在其中，欲訴無人能懂」，這篇告別同仁信寫著「雖然我早就是part-time在做市長了，但真到要道別的時候，還是心情複雜，尤其一直找不到神不知鬼不覺的請假時機更是煩心，所以引用我最喜愛的瓊瑤大師名句跟各位告別，很貼切我的心情，我有夢、有更多無法跟人說的秘密」。

陳瓊華諷韓國瑜的一簾幽夢就是總統夢，「甚麼時候開始做總統夢的呢？從剛上任市長，各位來跟我報告局處業務，雖然只給你們報告幾分鐘，但我真的覺得好難懂」、「到了高雄市議會，那些翻白眼的小牙籤議員，讓我更確定他們還要做3年多議員，那我先走好了，一定要去選總統。」

信的尾聲寫著「道別，就是要講歸期，說真的，我沒有想要回來，一簾幽夢一定會實現，我在高雄也是來去一場夢。『選舉最大秘密，就是票多的贏、票少的輸』，祝福我北漂成功，我們不要再相見。」

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