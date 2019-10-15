10/15上午鳳山挺韓國瑜 韓粉提醒：不穿國旗衣

2019-10-15 00:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓粉號召10月15日上午10點30分，請「有空的熱愛中華民國的高雄市民到高雄市政府鳳山行政中心前幫韓市長加油」，韓粉特別提及，大家「不穿國旗衣、不戴國旗帽、不拿國旗，只帶一顆愛國挺韓的心」。

韓粉指稱，為了能落實「台灣安全，人民有錢」的理念，去現場力挺韓國瑜，翻轉台灣，拯救自己的國家，「不讓邪惡的民進黨貪贓枉法，愚弄年輕人，顛倒是非，製造對立，需要你我站出來撥亂反正」，讓真正為國家，為人民的韓國瑜，來為我們老百姓治國謀福打拼，民進黨不倒，台灣不會好。

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