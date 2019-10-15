中共侵台恐付代價！ 苦苓警告：要注意親中的這些人

2019-10-15 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕中共近年不停強調不會放棄「武力犯台」，作家苦苓就對此做出解析，認為中國一點都不想打台灣，也付不起代價。他也強調中國早就體認「買台灣比打台灣便宜」，因此必須注意「主張統一、努力親中的人，而「芒果乾」（亡國感）就在這裡。

「什麼事會造成中國打台灣？」苦苓在臉書上列出六點問題，並一一做出解析，他提到如果台灣宣布獨立或中華民國變更國號，中國一定會武力犯台嗎，因為若不打就沒辦法對藏獨、疆獨甚至港獨交代，甚至連領導人都會被迫下台，所以必須不惜代價、不能不打。

不過苦苓話鋒一轉，提到中國「一點都不想」打台灣，因為經濟會大受影響，也勢必將和美國槓上，中國「付不起這個代價」，再加上就算台灣打不過中國，但是要炸掉例如一個深圳也是做得到的，因此中國當然也會計算沒事打台灣的CP值。

苦苓認為，七十年來中國沒有打台灣，就是「不想打、打不起、而且台灣沒有獨立逼他打」，因為打台灣的代價太大，但若真的台獨又不能不打，才拚命嚇阻台獨。苦苓也強調，就算民進黨執政，也了解台獨是不可能搞的，而蔡英文提出「中華民國台灣」，保持「維持現狀」的明顯作風，才吸引美國支持，並提升台美關係，「根本沒必要搞台獨」。

「芒果乾在這裡。」苦苓強調，中國早就體認「買台灣比打台灣便宜」，透過「買媒體、買政黨、買農產來收買民心，正所謂「國防首重心防」，因此若是心防瓦解，到時候讓中華民國台灣滅亡的，就不是台獨，反而是「主張統一、努力親中的人」。

苦苓臉書全文

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