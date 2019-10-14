缺席萬年季閉幕 韓國瑜今臉書唱名答謝各廟宇

2019-10-14 23:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕左營萬年季昨晚閉幕，參與開幕但缺席閉幕的高雄市長韓國瑜，遭民進黨議員質疑；韓國瑜今晚特別透過臉書向參與單位致意，還特別逐一唱名蓮潭周遭廟宇致謝，也呼籲大家一起打造高雄成為一座充滿愛的城市。

韓國瑜指出，今年邁入第19個年頭的高雄左營萬年季，在中華民國生日這一天熱鬧開幕（10月10日），他非常榮幸受邀為火獅開光安座、揭開活動的序幕。

他進一步提及，這次國慶假期現場湧入了超過100萬人次，大家不但身體力行來高雄吃光、喝光、買光、花光，也同時為中華民國慶生祈福。

韓國瑜介紹萬年季閉幕的重頭戲「迓火獅」，吸引萬名觀眾一起許願，相傳火獅的前身為保生大帝坐騎「黑虎將軍」，只要把心願寫在紙條上，連同火獅一起燃放，火獅就會把眾人心願稟報上天，不僅能為自己帶來好運氣，也祈求上蒼降福眾生，保佑家國平安、高雄也越來越好！

他也誠摯感謝左營在地元帝廟、豐穀宮、天公廟、三仙宮、天府宮、啟明堂、慈濟宮、慈德宮、城隍廟、鎮福廟、護安寺等信眾熱忱襄助，指出高雄有很多廟宇都擁有百年悠久歷史，透過萬年季也讓大家認識高雄舊城文化。

此外，他還特別感謝萬年季活動籌備單位、市府團隊及協同民視電視台所有同仁、以及無人機團隊付出及努力，尤其無人機在空中排出左營舊城門及代表高雄的LOVE圖案，精彩呈現出 Love Kaohsiung 的「樂高雄」意象，希望我們高雄是充滿愛與歡樂的地方，一起打造高雄成為一座充滿愛的城市。

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