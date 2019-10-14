消防法協商納「退避權」 立院拚總質詢後三讀

2019-10-14 20:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台中市大雅區違章工廠大火導致二名消防員殉職，使消防員「退避權」備受討論，對此，立法院朝野黨團今日針對已初審通過的「消防法」修法內容進行協商並達共識，除將調查單位的範疇自火災延伸至「災害」，也將基層消防團體代表納入「災害事故調查會」，同時將消防人員「退避權」精神，授權中央主管機關明定「危險性救災行動認定標準」。

主持朝野協商的立法院長蘇嘉全今日會後，公開肯定各黨團理性溝通、凝聚共識，期盼「消防法」修正草案能在總質詢結束後，納入立法院院會討論事項第一案，並以最快時間完成三讀。

各黨團雖對「消防法」修正草案納入「退避權」等精神具高度共識，但討論條文修訂內容時，仍表達諸多不同看法。立法院時代力量黨團提出的再修正動議主張，該法應明定「高風險救災行動」，將入室搶救、防護裝備、必要資訊或水源等不足、涉及複合性災害等樣態明文化。主管機關也不得對搶救人員解聘、調職等不利處分。

不過，民進黨立委劉世芳、李俊俋皆質疑，如列舉上述樣態，是否有掛一漏萬的可能？另消防員屬於公務人員，「公務人員服務法」已可處理；消防署長陳文龍也表示，災害現場有各種情境、態樣，且消防人員在安全前提下退避，亦無人遭懲處。因此朝野最終達成共識，授權主管機關明定「危險性救災行動認定標準」。

另對於「調查權」，初審通過條文訂定，如消防人員搶救火災導致重大傷亡，應召開公共安全事故調查委員會，並聘請學者專家、團體代表擔任調查委員。經黨團協商後，「基層消防團體代表」應納入委員會之中，調查會的名稱也不侷限於火災，而定名為「災害事故調查會」。

對此，在立法院外關注協商進度的消防員權益促進會在協商後表示，他們感謝立法院四大黨團通過相關權益，但包括退避權、調查權能否落實，仍須看內政部、消防署的執法細節訂定與修正，因此「修法還沒結束」。

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