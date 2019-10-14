批韓國瑜濫訟箝制言論自由 黃光芹不排除反告誣告

2019-10-14 19:34

〔記者黃捷／台北報導〕高雄市長韓國瑜忍受不了資深媒體人黃光芹、民進黨前立委賴坤成在臉書及政論節目上的「狂轟猛炸」，決定不再愛與包容，委託律師遞狀告兩人妨害名譽。黃今首赴台北地檢署開庭，得知挨告內容後，痛批韓根本是濫訟，箝制最基本的言論自由，不排除反告誣告。

據悉，北檢先前已傳喚賴坤成，今上午再傳黃光芹到案說明，兩人均否認妨害名譽犯行，堅稱所有挨告的言論內容都有所根據，檢察官訊後均將兩人請回。

黃光芹今受訪時，開頭就氣罵「很扯」，直言韓國瑜提告項目很多，一時間算不出來到底被告幾條，如果照韓的提告標準，幾乎每個人都變啞巴了，韓用這種濫訟的方式，連最基本的言論自由都被箝制。

黃光芹舉例，她質疑韓國瑜去年向每位選民借30元打選戰，選後卻沒有歸還，以及韓主打「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」，政治獻金申報中卻有7000多萬元宣傳費，或是她引用韓的財產申報，分析其中可議之處，統統被告妨害名譽，讓她覺得莫名其妙。

黃光芹說，另外她在政論節目上提及韓國瑜花天酒地，都是楊秋興、陳宏昌先向媒體爆料後，她才針對已曝光的事情做評論，韓不去告消息源頭楊、陳，反針對她的評論提告，根本是欺善怕惡，她已向檢察官聲請傳喚相關證人，以證明自己言論為真。

黃光芹表示，她從事媒體工作31年，過去無論是誰執政，都不會有人針對她濫訟，她不清楚韓國瑜提告目的為何，或許要她閉嘴，但她認為韓應該要有總統參選人的格局，不應利用「訟海戰術」踐踏新聞專業，這幾天將與賴坤成商量，不排除對韓提告誣告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法