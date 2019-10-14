美議員爆料北京霸凌國會訪團 外交部譴責中國霸道橫蠻

2019-10-14 18:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議員馬隆尼（Sean Patrick Maloney）13日爆料中國因議員團規劃訪台，而拒發簽證，「這是勒索」。外交部今天嚴厲譴責中國「霸道橫蠻」，批其無所不用其極打壓，無益於兩岸關係，更激起國際對台灣更強的支持。

美國民主黨籍聯邦眾議員馬隆尼13日以「北京試圖霸凌國會」（Beijing Tries To Bully Congress）為題投書《華爾街日報》，指出10月一個由民主、共和兩黨國會議員組成的訪問團，被中國政府拒發訪中簽證，原因是該團也計畫訪問台灣。他痛批，這是北京的「簽證勒索」，意圖阻斷美國國會與台灣穩健交流的長久傳統。

外交部發言人歐江安今天表示，中國政府行徑「霸道橫蠻」，以威脅逼迫的手段企圖阻撓美國國會友台議員與我國互動，外交部給予中方嚴厲譴責。

歐江安進一步說，中國在國際上無所不用其極打壓台灣及我國友人，不僅無益於兩岸關係的正面發展，更激起國際社會對台灣更強而有力的支持。

總統蔡英文10月7日在寓所接見馬隆尼眾議員訪問團，感謝美國國會支持台灣，並期盼雙方更緊密合作，進一步加強互惠夥伴關係。外交部今天也說，感謝馬隆尼眾議員以具體行動表達對台灣的堅定支持，也將繼續與美國國會保持密切合作，持續深化台美實質友好的夥伴關係。

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