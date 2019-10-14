拒跑韓場被譙三字經！高雄運將堅決：錢要賺得有骨氣

2019-10-14 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市民罷免市長韓國瑜活動持續進行，有1名Uber司機今（14）日在臉書發文表示，拒絕跑韓國瑜的場子，竟換來韓粉怒譙三字經，他直言：「錢要賺，但是要賺的有骨氣、有原則！」

該名運將在罷韓臉書社團「公民割草行動」指出，先前與1名同事聊到韓國瑜，對方無法接受「國民黨很多問題、韓國瑜不好」等事實，與自己爭論不休，今天接到該名同事對話，對方先問「明天有一趟旗山要載香蕉的，你要不要跑？」他先是答應，接著對方提到「這是韓國瑜的場子唉，你要嗎？」、「你有辦法接受嗎？」他因此向對方表達「不要好了，你再找別人」。

Po文運將表示，同事被拒後理智斷線，大罵：「幹X娘，我就知道，你這個民進黨的！國民黨的錢你就不賺喔？你到底要不要賺？你可以像人一點嗎？操機掰！」，不理性的言論當下激發怒氣，雖對方事後道歉，但還是讓Po文運將認為相當不可理喻，原因在於對方有強迫自己接受道歉的感覺。

Po文運將強調：「錢要賺，但是要賺得有骨氣、有原則！韓國瑜就是做的太爛！國民黨就是太親中！所以大家才這麼討厭！但是這些深藍的人都說：兩岸關係非常重要！所以，共產黨給你錢了？難怪要賣國？」他直言，「不理性的人不需要來往！」

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