INTERPOL大會明召開 我致函主席迄今已讀未回

2019-10-14 19:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）明將召開第88屆大會，我國刑事局1月下旬致函INTERPOL，表達盼參與訴求，但到大會召開前夕，「目前為止都還沒有正式回覆」。知情人士今表示，今年挺台力道更強，今年已有美國行政部門明確表態，並有12國、多達130多位議員的具名支持。

INTERPOL將於15日至18日在智利召開第88屆大會，但台灣自1984年因中國入會、而被取代參與資格，自此無法和INTERPOL聯繫、也無法出席大會，對我國因應跨境犯罪執法造成困擾。

我國於2016年重啟推動參與INTERPOL案，致函盼以觀察員身分參加大會，當時獲得回應中援引1984年決議，並請我方改洽北京中央局。2017年，我國因世大運申請維安協助，時任INTERPOL主席是後來失蹤後認罪的中國籍孟宏偉也消極回應。2018年，我方二度致函，當時孟宏偉消失，我方期待情勢有所改善，但INTERPOL法律部門態度仍還是僵硬，二度援引1984年決議與改洽北京等回應。

今年我方則早在1月下旬就致函INTERPOL，但知情人士今天說，「目前為止都還沒有正式回覆」。

知情人士進一步說，我方自去年開始加強爭取國際支持力道，去年獲得5個理念相近國家透過行政或立法部門支持，及11個友邦替我致函。

今年在大會召開前，便已有8個友邦警政高層出面聲援，美國行政部門多次明確表態支持台灣有意義參與，以及英國與義大利等12國、多達130多位議員，透過連署或決議文方式具名支持，且相關文宣活動仍在進行中，挺台力道更強。不過「說服需要時間」，知情人士強調，當INTERPOL發現國際社會支持台灣時，INTERPOL會比較願意思考彈性改變。

我國希望參與INTERPOL有三大訴求，除了爭取以觀察員身分參與會議，另具體還包括盼授權使用「I-24/7全球警察通訊系統」，以及讓我方人員參與INTERPOL的教育訓練活動。

據指出，除全球警察通訊系統，我方無法授權取得INTERPOL的「紅色通報」系統以及「遭竊及遺失旅行證件資料庫」等資料，使我方沒辦法第一時間取得資訊，造成實際執法上的阻礙，增加犯罪風險。知情人士直言，「中國就是台灣國際參與的最大阻礙，不希望因政治因素排除台灣，因為台灣有能力也有責任付出一份力量」。

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