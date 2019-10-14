消防法朝野協商 鄭宏輝提3項主張應入法

2019-10-14 18:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台中大雅農地違章工廠大火造成2名消防員殉職，立法院今天下午針對消防法修法舉行朝野協商。消防員工作權益促進會13日下午開始進行靜坐抗議，同時也架起追思牆，晚間8時將舉行追思活動，悼念殉職同仁。

據了解，目前法案卡在《消防法》第20條之一的「退避權」與第27條的「調查權」，也是今天的協商重點。對此，新竹市立法委員參選人鄭宏輝提出「義消人員、退避權、調查權」三主張納入消防法，要給消防與義消人員全面性保障。他表示「給消防與義消人員全面性保障，支持退避權與調查權入消防法」，「應將義消人員也納入法律規範」。

鄭宏輝表示，他身為竹市義消總隊長，比任何人還了解打火弟兄的辛勞與恐懼，實務狀況所遇到的問題，法規確實是必要的保障。他多次對於消防法修法提出建議，傾聽打火英雄的聲音，主張「義消人員、退避權、調查權」應納入消防法規範。

備受爭議的《消防法》第20-1條，原先共識是若現場無人命危害，得不執行高危險性救災。對此，消防署認為，「高風險」由現場指揮官判斷，但消促會則認為「高風險」須明確訂在法條中。對於這點，鄭宏輝說，他常和弟兄們討論，「在實際救災行動發生時，明確規範是好是壞？」

弟兄告訴他「不是每個災情都有絕對的狀況，法規沒彈性反而不知所措，更增加風險」。因此，他認為高風險之定義，仍要考量實際狀況與災害多樣性，對於危險性救災行動，應增列「交由中央權責機關認定」之規定，以保留該有的彈性，避免發生無人待救而採取危險性救災行動。

另一個爭議的條文《消防法》第27條，針對「所有災害勤務」的殉職原因都該受調查，消防署僅調查「火災」的殉職原因。關於這點，鄭宏輝說，認為殉職調查須深入探討，救災產生災害要成立「災害事故調查會」，並納入基層消防人員團體進行調查。他也呼籲政府單位，應儘速整合行政組織在災害防治與殉職調查相關機制。

最後提到殉職的問題，他說消防與義消人員面臨的風險不單單只是救火，還涉及許多救援行動，要減少殉職的風險，除了透過法規協助外，更要從災害防救訓練、落實相關安檢規範，才能真正遏止災害的發生。

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