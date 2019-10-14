熊海靈「過氣」不符史實？管仁健：她紅過嗎？

2019-10-14 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市今年國慶升旗典禮主持人為61歲資深女星熊海靈，她在台上替韓國瑜進行選舉造勢，挨轟主持「不中立」、「過氣」老藝人，熊事後回擊自己正在火紅；文史工作者管仁健對此質疑「她有紅過嗎」？認為這樣的說法「不符史實」。

熊海靈替韓國瑜主持國慶升旗典禮卻挨轟，她認為是「1450網軍」進行網路攻擊，她說：「1450又開始酸我了，我覺得他們蠻可笑可悲的，我完全沒感覺無動於衷，中華民國萬歲；我現在正當紅呢！請你看看你自己的嘴巴口德有多壞，1450，你幹嘛盯著我臉書看？」

管仁健今（14）日在臉書指出，某些年輕人會把他們眼中「太老」又冒犯到他們的藝人扣上一頂「過氣」的帽子，但完全「不符史實」；他舉例，「舔共藝人」黃安曾經以《新鴛鴦蝴蝶夢》大紅，但有如曇花一現，失去光芒，這樣的藝人才稱得上「過氣」。

管仁健提到，出手毆打文化部長鄭麗君的脫星鄭惠中，沒出過唱片，也沒主持過綜藝節目，只出過一本寫真集《我錯了嗎？》，還與一群豔星合演過一部電影《女人的第一滴血》，這樣的藝人從未紅過，又談何過氣？他說，反觀「熊奶奶」當年只有一張專輯唱片讓大家有印象，「老太太她究竟怎麼紅起來的」，現在要紅，必須當無腦韓粉。

管仁健臉書全文

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