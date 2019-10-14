又出包？韓國瑜請假行程曝光 管媽：可能會「放鴿子」

2019-10-14 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名人韓國瑜請假拚選舉，行程提早被韓粉在臉書曝光，不過，韓國瑜競選總部仍不願證實，讓韓辦發言人何庭歡遭砲轟；民進黨立委管碧玲也發現，這個外洩的行程排得「很不專業」，計算車程後發現有可能再重演一次「放鴿子」戲碼。

韓國瑜請假行程被韓粉提早公開，媒體持續求證都得不到回應，讓韓辦發言人何庭歡成為箭靶被轟爆，最後以「由於還有許多細節尚待確認，最終定案仍要以競辦公布的行程內容為主，還請多包涵體諒」來回應媒體。

管碧玲在臉書上表示，希望這個行程不是正確的，因為雖名為「傾聽之旅」，但「選舉造勢的多，傾聽學習的少」，撐不出來傾聽之旅的屬性，細看更發現，行程表原定下午3點半離開屏東內埔昌黎祠，但4點就要抵達需要50分鐘車程的屏東瑪家鄉，也就是中間夾著的內埔工業區廠商座談會，可能會再重演「高醫放鴿子」的戲碼，而且也滿「沾醬油」的。

韓國瑜曾預定到高醫參加高醫國際醫療多語人才培育記者會，卻在前一晚臨時取消，接著在會議前30分鐘前又改口要參加，等到高醫緊急動員大批醫護人員列隊歡迎，又在10分鐘後喊卡，行程不停變動，一片混亂。韓國瑜此次放鴿子的行為更讓高醫校友立委黃昭順帶著市議員黃柏霖當眾鞠躬致歉。

管碧玲臉書全文

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