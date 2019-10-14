大巨蛋電腦模擬真的過關？ 北市議員揭消失的2分鐘…

2019-10-14 17:14

〔記者郭安家／台北報導〕巨蛋今第7度闖關台北市都市設計審議委員會，遠雄一直無法通過電腦模擬，日前僅報告「最佳狀況」模擬情境，以7分鐘24秒離開座位，完成台北市政府要求的8分鐘標準，台北市議員林亮君將於都審會爆料，其實離開觀眾席時間前後恐還要加上1至2分鐘反應時間，恐無法完成8小時疏散，她數度問「消失的2分鐘在哪裡？」

林亮君於都審會登記發言爆料，指防災電腦模擬有「消失的2分鐘」，雖然遠雄日前提供「最佳情境」模擬結果是7分24秒離開座位，而「程式預設情境」7分28秒，但遠雄偷吃步，將軟體模擬的specific response time（特別反應時間）設定為28秒，以符合北市府要求8分鐘離開；特別反應時間平均值是1至2分鐘，但遠雄取數據卻是相關文獻使用得最少28秒。

由於該數據關係到大巨蛋電腦模擬是否過關，林亮君直呼「消失的2分鐘」到哪裡去了？她強調，這1至2分鐘絕對要算，因為它代表是觀眾面對疏散時的應變時間，否則倘若在大巨蛋煙幕瀰漫下，觀眾真的是28秒就開始進行疏散嗎？希望都審會委員審慎思考。

對於防災疏散還未過，電腦模擬「最差情境」程式跑得非常緩慢，都發局報告則指出，針對大巨蛋園區5個壅塞點，遠雄提出管理機制，但北市府仍認為不足，會爭取地面層空間退縮，至於建物及戶外景觀則爭取做為避難空間，這才是電腦模擬回饋的重點，都發局謹慎綜合各面向評估、建議，希望商場棟及影城棟兩個轉角的一樓作為半戶外空間。

在地新仁里長吳建德抨擊，都審會討論完全沒有科學邏輯說詞，只是這裡寒暄；他呼籲，公務員吃人頭路，不用護航到底，希望理性開會，千萬、千萬不要蠻幹。

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