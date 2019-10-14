若蔡賴配成功 南市無盟黨團議員：拒絕支持小英

2019-10-14 16:49

〔記者蔡文居／台南報導〕針對民進黨大力要促成「蔡賴配」，台南市議會無黨聯盟黨團多名議員今天下午表態，若蔡賴配成功，他們將拒絕支持蔡英文及民進黨。

台南市議會共有57席，其中，無黨聯盟黨團有12席，黨團總召為永康區出身的林阳乙、副總召為杜素吟。上週總統蔡英文出席由無黨籍議長郭信良擔任總會長的蔡英文台南後援會揭牌及授證造勢活動，包括林阳乙、杜素吟等多位無盟黨團成員也出席。

針對民進黨內及市長黃偉哲力挺「蔡賴配」，南市議會無盟黨團多名議員今天「噓聲」批賴，嘲諷賴清德不顧小英總統提拔之恩，還要跟小英總統拚總統初選而不得，「現在退而求其次願委身蔡賴配，會不會太委屈了呢？」

包括無黨聯盟議員趙昆原、陳昆和、蔡秋蘭及許又仁等人強調，若蔡賴配成功，他們將拒絕支持蔡英文及民進黨。

其中，無黨議員趙昆原強調，若蔡賴配成功，恐怕會拖垮整個民進黨，他也將號召支持者拒絕投給蔡英文及民進黨。陳昆和認為賴清德沒有資格與小英總統搭配參選，指賴清德在台南市長任內，讓原本溪北的整體發展更邊緣及弱勢，還增加市民賦稅負擔。蔡秋蘭則說，賴清德市長任內，不僅不接受市議會監督，議員基層建設經費有差別待遇，甚至不進市議會200多天，這種行事風格，若讓他擔任副總統，實在讓人為台灣捏一把汗。

許又仁則說，賴清德之前在立法院備詢時，曾公開強調他是主張台灣獨立的政治工作者，這是非常不恰當的，一個擁有絕對權利的政治人物，若是讓「嘴巴」帶動政治風向，這絕不是台灣之福。

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