中選會委員提名案初審過關 立院擬於29日行使同意權

2019-10-14 13:24

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政、司法及法制委員會今聯席審查「中選會委員提名案」，會前國民黨團雖曾點名東吳大學教授黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽2人色彩濃厚，將嚴格審查，不過，僅國民黨立委黃昭順、陳玉珍於會議初期提出程序問題，並未影響後續議程，5位被提名人經委員會審查完竣，院會預計29日行使同意權投票。

除了黃秀端、邱昌嶽之外，中選會委員被提名人還包括高雄大學財經法律系教授陳月端、政治大學政治系副教授林超琦，以及成功大學政治系副教授蒙志成，5位被提名人均為無黨籍。

此外，會中另通過臨時提案，指為了迅速、有效處理總統及立委選舉可能的突發事件，因此要求中選會應於明年1月11日大選當日召開臨時會議，以茲因應。

63 歲黃秀端為美國艾默蕾大學政治學博士，專長為憲法與憲政體制、選舉與投票行為、國會政治、比較政治、政治行為與政治文化等。54 歲邱昌嶽為政大行政管理碩士，曾任總統府第二局局長等職。58 歲陳月端為政大法學博士，曾任高雄市政府法制局局長、台南市政府法制處處長等職。

48歲林超琦為美國史丹福大學政治學博士，專長為比較制度分析、東亞政治經濟研究等。48歲蒙志成為美國德州大學奧斯汀分校政府系政治學博士，專長為 政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意與選舉研究。

行政院指出，本次中選會委員提名，經考量相關領域，遴選具法政相關學識及經驗的優秀人才擔任，任期均自2019年11月4日起至2023年11月3日止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法