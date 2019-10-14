蔡英文：每天都要求自己帶給社會正面力量 守護主權和民主

2019-10-14 13:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「台灣基督長老教會總會教會與社會委員會」成員，除肯定基督長老教會用正面的力量長期支撐起台灣社會，並表示，身為總統，她每一天要求自己要帶給社會正面的力量、守護國家的主權，以及前人辛苦爭取來的民主跟自由。展望未來，她會跟大家一起繼續走在追求公義的這條道路上，一起為台灣繼續努力。

訪賓一行包括台北中會北門教會北部會長陳宇全牧師及玉山神學院院長、宗教自由無任所大使布興．大立牧師等，總統致詞時表示，歡迎「台灣基督長老教會總會教會與社會委員會」成員來到總統府。前一陣子，她也剛拜會過北台灣最有歷史的「淡水長老教會」，以及嘉義的「西門長老教會」。

總統說，在教會的空間裡她深刻感受到，基督長老教會用正面的力量長期支撐起台灣社會。許多牧師、傳道人不只是傳福音，也推動醫療、教育等社會事業，更一起促進了台灣的民主化。實踐公義，實踐對台灣這片土地的愛，這就是長老教會讓她最欽佩的地方。

總統指出，身為總統，她每一天都要求自己要帶給社會正面的力量、要守護國家的主權，以及前人辛苦爭取來的民主跟自由。所以，面對國際社會，她堅定表達2300萬人民反對「一國兩制」的共識，也連結理念相近的國家一起來捍衛我們的宗教自由。

總統進一步說明，面對國內，她則是把握時間實踐轉型正義的承諾，讓過去受難的民主前輩能夠得到徹底的平反，確保政府不會再度犯錯。

總統認為，打造一個自主、而且公義的國家，確保下一代擁有選擇的機會，就是在呼應台灣基督長老教會「焚而不燬」的精神。

總統說，我們不分族群，都有共同的目標，就是讓台灣更好。總統最後表示，展望未來，她會跟大家一起繼續走在追求公義的這條道路上，一起為了台灣繼續努力。

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