判刑躲過追訴期仍能參選？ 李俊俋：接下來修法重點

2019-10-14 12:48

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市議員蔡錦賢涉犯預備行賄罪遭判7月徒刑，未服刑即逃亡中國，至行刑權消滅後返國再度參選並連任，引發外界質疑其參選資格，監察委員陳師孟為此糾正內政部。立法院內政委員會召委、民進黨立委李俊俋今於審查中選會委員時強調，現行選罷法對於超過追訴期能否參選沒有規定清楚，這將是後續修法重點。

立院內政委員會、司法及法制委員會今天排審中選會委員提名案，被提名人包括東吳大學人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律系教授陳月端、政治大學政治系副教授林超琦、成功大學政治系副教授蒙志成。

李俊俋質詢5位被提名人時詢問，「若涉及賄選，超過追訴期是否仍能參選？」對此，5位被提名人均認為不能參選。

李俊俋強調，之所以對此提問，源於去年有一位議員參與選舉，他曾涉賄選被判刑確定，躲了十年超過追訴期又回來選，中選會認為他仍可以選，但這樣就失去我們限制他不能再參選的本意，這是未來中選會委員要討論的重點。

李俊俋說，這個問題出現在中選會，你們跟監察院、高等法院的意見不一樣，這就是現實發生的問題，現行選罷法沒有把這部分規定清楚，只規定涉及賄選被判刑確定就不能參選，但沒有說明是否超過追訴期不能選，這是未來修法重點。

監委陳師孟、蔡崇義調查中選會審定蔡錦賢兩次參選市議員資格，認為內政部未及時修正選罷法，讓曾犯預備行賄罪後逃亡的蔡錦賢，因行刑權消滅後得再度參選，去年8月通過糾正內政部。

監委陳師孟、蔡崇義表示，內政部早在2010年針對中選會提出選罷法第26條修法建議案就回覆「將於日後修法納入研議」，卻一再拖延修法進度，歷經8年、8次修法，都未處理相關爭議，使犯了預備行賄罪的人得以鑽法律漏洞而具有候選人資格，有違公平正義原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法