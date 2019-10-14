大巨蛋今闖關 議員揭柯市府捏造遠雄要的幽靈數據

2019-10-14 12:45

〔記者郭安家／台北報導〕大巨蛋今下午闖關台北市都市設計審議委員會，而台北市長柯文哲上午則赴議會大巨蛋專案報告，不過台北市議員簡舒培指出，都發局在專案報告寫「內政部認可安全避難人數為13萬7964人」，其實內政部已廢止，質疑為什麼要幫遠雄放水！柯未語，都發局長黃景茂堅稱，性能審查就是13萬人。簡受訪痛批市府捏造「幽靈數據」。

質詢過後，簡舒培於議會記者席說明，並印出三分檔案，包括「100.06.27內政部認可通知書書（原核准）」、「101.1.17內政部認可通知書（第1次變更）」、「1060608大巨蛋性能設計第二次變更認可通知書」，並指他曾向前都發局長林洲民查證，指除了5萬9833環評容留人數，遠雄不斷對外宣稱有13萬避難人數，13萬的來源即為100年、101年認可通知書內容，由於遠雄頻主張有13萬人，導致內政部106年發文廢止100、101年的認可通知書。

簡舒培指書，因此大巨蛋相關中央與地方公文、認可通知書，並沒有13萬人的數據說法，這已成為了幽靈數字，遠雄也不斷主張此事；未料，在都發局的官方專案報告中，竟然還寫「106年6月8日：內政部審查認可遠雄公司提報之防火避難性能設計資料，認可安全避難人數為13萬7964人」；疑似要幫遠雄放寬標準。

稍早簡舒培於議場質詢，引述過去周刊報導，指柯文哲曾為大巨蛋都審會擦槍走火罵都發局長黃景茂，而當時都審會主席、副市長彭振聲還鼓勵黃「要有勇氣」做下去，並詢問今天下午就要闖關過？柯文哲回應，尊重專業，是就是、不是就不是，行就行、不行就不行，遠雄要認真考試。

簡舒培質疑，大巨蛋防災電腦模擬一直無法通過都審會，先前遠雄表示「最差情境」模擬到當機，但英國軟體設計公司卻說，是程式跑得緩慢，英文公司的正事回文都還沒寄到台北市政府，為何今天要趕著開會，是要幫遠雄？黃景茂回應沒有，並指10月就接到英國公司E-mail回覆將寄正式文件，而都發局剛剛收到文件了。

簡舒培並質疑，都發局專案報告內容提及13萬人，是幫遠雄放水。只見質詢時間快結束，柯文哲看著電腦螢幕質詢內容，但並未回應。黃景茂則搶答說，防災計畫還是...但質詢時間結束；黃會後受訪仍堅稱，內政部106年的認可通知書當然不是廢止13萬人，性能審查就是13萬人。

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