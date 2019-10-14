韓曾找當副手？張忠謀：沒這回事，我都是在報紙上看到的

2019-10-14 11:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年APEC經濟領袖會議將於11月16、17日在智利舉行。總統蔡英文今天在總統府召開記者會宣布，將由台積電創辦人張忠謀再度擔任領袖代表出席APEC。在蔡英文和代表團合影後，先行離席，由張忠謀代表回答記者提問，原本他稱不回應政治問題，但當詢及國民黨總統參選人韓國瑜是否曾找他擔任副手，他明確回應：「沒有這回事」、「我支持民選的總統」。

媒體詢問，蔡英文總統曾兩度請您代表領袖參與APEC會議，但距離2020大選只剩下90天，今年第三度代表出席APEC，會不會擔心失焦？張忠謀則說，每4年都會出現這個問題，「我覺得大家政治想像力太豐富了，關於國內選舉，我在2008年講過，我支持民選的總統」。

至於蔡英文說張忠謀是台灣最大的共識？而韓國瑜也曾找你當副手？張忠謀則說，「沒有這回事，我都是在報紙上看到的」。

蔡總統於2016年上任後，前2年皆指派親民黨主席宋楚瑜擔任APEC特使，去年於巴布亞紐幾內亞登場APEC經濟領袖會議，蔡總統首度指派張忠謀擔任APEC領袖代表，蔡英文當時說，張忠謀是不二人選，也是台灣各界都能接受的「台灣共識」。

張忠謀去年6月卸下台積電董事長職務，國際事務經驗豐富的他，先前已出任過總統特使，張忠謀曾在陳水扁擔任總統時期，於2006獲指派為領袖代表，率團前往越南出席亞太經合會領袖會議。今年將是第三度再任領袖代表。

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