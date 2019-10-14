韓國瑜最快明天請假？高市議會民進黨團：不會准假

2019-10-14 11:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜傳出最快明天開始放「韓假」？力拚總統大選。高市議會民進黨團上午提出三問請假市長韓國瑜！儘管法律上可以請無薪假，但有向市民請假嗎？能向誠信請假嗎？敢向良知請假嗎？

民進黨團強調不會准假，也相信高雄市民更不會准假，黨團同時呼籲主計單位，一旦韓國瑜市長真的請假，因為不在市長職位上，應該不能動支每月14萬元特別費。

高市議會民進黨團今由邱俊憲、何權峰、李柏毅、簡煥宗、鄭孟洳、陳致中、黃文志、高閔琳等議員，聯合發出聲明、質問韓國瑜是否要請假？敢請假嗎？

簡煥宗指出，相關單位針對韓國瑜是否請假，這陣子一概回應不知道，除了韓國於是否請假引起外界議論，他要特別提醒主計單位，如果市長請假、理應不能動支特別費。

陳致中說，這幾天韓市長對此議題極盡閃躲，相關人士也大打太極拳，其實這個答案，他已了然於胸，預判韓國瑜市長明天開始就會請假，然後一路請到投票日，他要譴責韓市長這種落跑、拋棄高雄、棄市民不顧的作為。

高閔琳認為，依照公務員服務法、公務員懲戒法，韓國瑜市長如果請假，明顯怠忽市長職守，期許所有高雄市民，一定要持續進行罷免行動。

邱俊憲向韓國瑜喊話，先前曾說會跟議會溝通、但說好的溝通呢？誠信到底在哪裡？他表示這不只是請假問題，而是誠信問題，自己是否請假都說不清、對手次主導的總預算也不負責，憑什麼選總統？

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