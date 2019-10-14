洛杉磯造勢 林飛帆：團結是這次選舉主旋律

2019-10-14 10:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕2020蔡英文總統連任洛杉磯造勢大會於台灣時間14日上午舉行，民進黨副秘書長林飛帆出席代表總統蔡英文授旗授證。林飛帆表示，團結是這次選舉的主旋律，明日他將前往多倫多，而行政院前院長賴清德則將從歐洲抵達舊金山，代表黨中央跟競選辦公室接續海外造勢團結的舊金山、芝加哥、華府、紐約四站行程。

林飛帆強調，這次選舉中共積極用各種方式介入，上月在一周內斷我兩邦交國就是方式之一，其目的就是拉民進黨下台，他請各位鄉親一定要做總統的後盾，支持總統連任跟國會過半。

林飛帆也表示，過去三年多的執政，關鍵字是改革跟轉型，目的則是為了強化台灣，避免回到過去國民黨倚賴中國的老路。他細述各項轉型改革政策，也坦承因為每個人的生命經驗不同，對於改革轉型的過程的感受也不相同。因此，民進黨在9月28日於全代會通過《社會同行，世代共贏》決議文，目的就是特別要強調在轉型過程中要照顧每一個人，因此政府跟黨都必須強化自身跟社會的連結和提升治理能力。另外，我們也明確在決議文中拒絕一國兩制，要讓台灣成為世界的台灣。

對於鄉親問及林飛帆加入民進黨的原因，林飛帆表示，除了認同蔡總統的施政方向外，也特別強調在黨的部分，民進黨主席卓榮泰自一月上任以來，主張變陣型跟大對話，就是要讓民進黨走出去年1124敗選的泥淖。讓民進黨跟接近社會，讓更多年輕人加入，這也是他跟許多年輕人加入民進黨的原因。大家相信，只要願意投入，民進黨就可以改變，希望鄉親可以支持這樣的民進黨。

洛杉磯造勢大會有當地僑界及後援會幹部約有600人出席。林飛帆一行明將飛往多倫多參加當地造勢大會後回台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法