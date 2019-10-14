3任APEC領袖代表 張忠謀：談數位經濟帶來貢獻與問題

2019-10-14 10:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年APEC（亞太經合會）經濟領袖會議，總統蔡英文宣布由台積電創辦人張忠謀將再任領袖代表，張忠謀在總統府記者會上表示，APEC是經濟合作會議，已經成立30年，他會藉由機會向國外領袖說明如何充分利用數位經濟帶來的貢獻，以及如何解決所帶來的問題。

張忠謀說，非常榮幸接受到智利擔任領袖代表的任務，APEC是經濟合作會議，已經成立30年，期間世界貿易增加很多，世界經濟也有很大變化，包括網際網路興起非常快速，影響全世界的經濟發展，也改變很多人的工作方式與生活方式。

張忠謀表示，他這幾年包括去年擔任領袖代表時已經在講數位經濟，而這與網際網路同一件事，從他的立場與台灣立場，在去年已經提出網路網路帶來數位經濟不僅是貢獻，而且帶來可能的失業問題以及更嚴重的貧富失均問題，他有此榮幸再度參加，將會有很多機會向國外領袖說明如何充分利用數位經濟帶來的貢獻，以及如何解決所帶來的問題。

張忠謀也特別提到將以領袖代表夫人出席的太太張淑芬女士，表示張淑芬去年以領袖夫人，以及慈善家加了一點藝術家身分與會，今年藝術家身分有加深了一點。張表示，他已經是第3次代表領袖參加會議，前兩次都有很愉快而且很有成就感的經驗，今年也會是如此。

蔡總統於2016年上任後，前2年皆指派親民黨主席宋楚瑜擔任APEC特使，去年於巴布亞紐幾內亞登場APEC經濟領袖會議，蔡總統首度指派張忠謀擔任APEC領袖代表，蔡英文當時說，張忠謀是不二人選，也是台灣各界都能接受的「台灣共識」。

張忠謀去年6月卸下台積電董事長職務，國際事務經驗豐富的他，先前已出任過總統特使，張忠謀曾在陳水扁擔任總統時期，於2006獲指派為領袖代表，率團前往越南出席亞太經合會領袖會議。

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