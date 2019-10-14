韓國瑜行程不透明 屏警擔憂韓粉與遊客釀衝突

2019-10-14 10:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕韓粉最近流出一份韓國瑜到屏東「傾聽之旅」的行程表，包括從鵝鑾鼻燈塔出發，夜宿小琉球等，不少韓粉興奮準備跟著「韓總」走透透，但國民黨及韓辦至今沒有明確定案，讓當地執法及遊憩據點人員難以準備，就怕狂熱韓粉與不同立場遊客發生衝突，個個直呼「相當頭大！」

這份還未被國民黨證實的行程表，包括鵝鑾鼻及福安宮等地點都會遇上到訪遊客，但包括墾管處及福安宮廟方等單位卻都未接獲特別申請或告知。

墾管處表示，鵝鑾鼻公園未接獲韓辦申請舞台或車輛進入申請，但如購票或繳停車費進入參訪，也不需要特別申請，園區都是持開放態度。

負責治安的警方人員則私下抱怨，韓國瑜到訪之處都會有大批狂熱支持者跟隨，進入遊客眾多的風景區，遇到理念不同的民眾，很可能有維安疑慮，韓辦不可能不知道這個道理，卻遲至目前都不主動公開行程及人數，這樣的作風真的很不庶民。

韓國瑜將於16日上午從鵝鑾鼻燈塔出發，了解觀光業者的心聲後，續向東港、小琉球前進，當晚夜宿小琉球，接著17日還會到潮州參加高捷南移座談會、拜訪戲曲館，再到內埔工業區座談，接著到瑪家固本；18日下午2點則會參觀高樹辜嚴倬雲保種中心，再到大仁科技大學等地拜訪，兩天半總計跑20個行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法