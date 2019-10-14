香港城市大學校長台大演講取消 管中閔： 因「香港太複雜」

2019-10-14 10:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學原定18日邀香港城市大學校長郭位參加「我的學思歷程」系列演講，卻因郭位在香港反送中期間不見學生惹議，導致不少網友號召「來台見郭校長」等活動；台大校長管中閔今受訪表示，因郭位太忙，香港事情太忙、太複雜，不方便來，該演講已經取消。

台大舉辦「我的學思歷程」系列講座，邀請各界名人演講，原先預定18日邀香港城大校長郭位來台分享，該資訊上週在台大臉書披露後，卻意外引來大批香港學生及網友批評，指稱郭位在港躲避接見學生，不對反送中事件表態，痛批領高薪卻龜縮，如今卻要跑到台灣演講，號召在台的港生等一起去台大「見郭校長」。

爭議延燒至今，傳演講已被取消。台大校長管中閔今赴立法院參加國立大學預算審查，受訪時表示，因郭位太忙了，香港事情太忙太複雜，上週已經取消演講，其他問題則不願受訪回答。

立委李麗芬今質詢教育部與國立大學校長時，點出香港中文大學有名女學生，脫下口罩控訴香港警方對其施加性暴力，希望港中大校長能聲援被捕學生，相信台灣的大學校長也不會接受任何人用性暴力來對待學生，提醒校長們目前在香港發生的是政府體制下進行的性暴力，近期香港發生的死亡案件也是對人權侵害嚴重，反送中事件已演變成一場人道危機，「希望各位校長把握應有的價值，要與人道跟人權站在一起！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法