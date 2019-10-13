從日本風災談氣候 韓國瑜：狗看到大雨都知爬上神明桌

2019-10-13 21:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本遭受哈吉貝颱風重創。高雄市長韓國瑜今晚透過臉書指出，極端天氣無法預測，預防勝於救災，突如其來的極端天氣衝擊全球，高雄也常年受到洪災困擾，許多地方連狗看到大雨、都知道要爬上神明桌。

韓國瑜表示，日本受到哈吉貝颱風摧殘，24小時內降下全年三成雨量，造成新幹線毀損、河川潰堤及嚴重淹水等重大災情，並有多人死傷，讓日本關東地區陷入災難；呼籲前往日本的國人要注意自身安全，同時也希望日本朋友一切平安，盡快在雨後恢復家園。

他感慨，突如其來的極端天氣衝擊全球，高雄也常年受到洪災困擾，許多地方連狗看到大雨都知道要爬上神明桌。

面對這種狀況，韓國瑜認為唯一對應之道，就是加強公共工程清理檢修，他向來主張預防勝於救災，近期剛發生的南方澳斷橋憾事，引起大眾開始注意到工程日常盤檢的重要性，現在高雄工務局都會嚴格檢視高雄轄區內橋梁維管，透過定期巡查、通報及檢測機制，維護管理轄內1396座大小橋梁，確保橋梁及水利系統功能正常。

韓國瑜強調，他對民眾遭遇淹水問題感同身受，希望透過市府團隊努力，持續加強排水系統清疏及改善，並且不斷將易淹水地區改善的進度、淹水潛勢圖資更新建檔，讓過去經常淹水的區域逐步獲得改善。

但面對大自然的力量，市府能做的工程防災都有極限，市府在這方面特別邀請李鴻源教授協助高雄進行整體治水規劃，用最快的速度來完成，讓淹水不再是高雄人習以為常的事。

韓國瑜也提醒高雄鄉親，中央氣象局今天下午針對高雄及屏東地區發佈了大雨特報，有局部大雨發生的機率，請大家要注意雷擊及強陣風。風雨無情，各位鄉親務必注意自身安全，一切平安！

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