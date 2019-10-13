民進黨台中議會黨團餐會 林佳龍：不能被韓國瑜騙第2次

2019-10-13 22:55

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中市議會黨團今晚舉辦募款餐會，民進黨副秘書長郭昆文出席致詞時，提醒假新聞充斥的嚴重，交通部長林佳龍則是舉香港學生為了捍衛「自由、法治」上街頭，強調明年總統、立委選舉攸關台灣前途，呼籲大家支持能捍衛台灣主權的蔡英文總統，不要讓台灣變成香港，並暗批韓國瑜「市長還沒做好就要做總統」，希望大家不要再被騙第2次。

台中市議會黨團今晚舉辦募款餐會，民進黨副秘書長郭昆文代表出席時表示，民進黨沒有黨產，也沒有靠大財團，多年來都靠支持民進黨理念的人支持才能運作下去，將會稟持勤政、愛鄉土的精神，並要求議會黨團傳達最真實的民意，強調目前最重要的問題是假新聞充斥，並舉前幾天蔡英文總統到一家動物醫院談動保議題，結果卻被做成假新聞，稱「蔡總統動用百人陪貓看醫師」，另外像是蔡總統博士學位，連倫敦政經學院都證明是真的，卻還是一再傳遞錯誤訊息，他笑稱最後可能會說「倫敦政經學院是假的」。

交通部長林佳龍出席時則說，去年選後雖擔任交通部長，但是家在台中，每天當通勤族，一切都是以台中出發，強調明年總統、立委選舉很重要，因為30年來歷經3次政黨輪替，不管藍綠誰當選，都是台灣人自己當家作主，投票選出總統，大家處在和平、民主、沒有流血的台灣，讓人更加珍惜。

林佳龍談到香港反送中說，看到許多14、15歲中學生上街頭，要爭取民主、自由毫不膽怯，看他們上街頭面對槍林彈雨真的很不捨，只為了捍衛「自由、法治」，真的要向香港人致敬，並希望大家以香港為借鏡，用選票選出可以顧台灣的總統、立委與政黨。

林佳龍還說，今天看到一支影片，裡面一個5歲小朋友說「不能投給韓國瑜」，人家問小朋友為什麼？小朋友說「市長還沒做好就要做總統」，還批韓國瑜「一直騙騙騙」。

林佳龍說，第一次被騙算韓國瑜厲害，要大家不能再被騙第2次，強調未來4年是台灣前途關鍵時期，美中衝突和香港問題，讓習近平可能對台灣出手，因此要選擇能捍衛台灣主權安全和利益的蔡英文總統，千萬不要選擇無法預測的韓國瑜，除避免中共挑釁，更是讓國家正常化的契機。

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