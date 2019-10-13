財經網美胡采蘋：台獨、華獨始終一路，但少替死共匪講話！

2019-10-13 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕雙十國慶連假期間，路上隨處可見中華民國的旗幟飄揚。財經網美胡采蘋日前也在臉書分享與國旗相關新聞，對台灣獨立議題發表看法，說到激動處時更重砲抨擊，「打著中華民國旗號去跪舔死共匪的人就去死一死」。

胡采蘋直言，「老實說華獨跟台獨在我眼裡始終要變成一路人，死共匪對台灣的壓力越大，華獨就會有越來越多人變台獨，統派人越來越少，分東分西對我來說意義沒有很大」，她指出，這是遲早的事情，像是香港雨傘運動之前，也根本沒聽過港獨。

胡采蘋解釋，自己的終極意志和信念就是，「台灣一定是獨立國家，就算有一天被併吞也是會打回來，就算我這輩子看不到那一天那一天也會來」，她說，所有相信台灣是獨立政體的人他都會保護，所以拿中華民國國旗或台灣獨立旗都是我的同胞，不管你相信中華民國還是台灣獨立。

胡采蘋表示，也許兩派人馬在投票的時候會有很大歧見、瞧不起對方、想打敗對方，那都無所謂，但打著中華民國旗號去跪舔死共匪的人就去死一死，我不認為你認同中華民國。

說到激動處，胡采蘋也強烈抨擊，「呼，回家真好。死共匪就是死共匪，少替死共匪講話」！

胡采蘋的一番見解也獲許多網友認同，有網友留言「華獨跟台獨的內戰真的沒必要，明明有共同的敵人」、「堅定而有力，簡單且明瞭」、「台獨為體，華獨為用」。

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