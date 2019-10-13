高雄郭粉發起「鋼鐵果動」召集令 也加入「罷韓」行動

2019-10-13 20:00

〔記者方志賢／高雄報導〕民間團體今下午在高雄三民公園舉辦「罷韓30行動」，一群「鋼鐵郭粉」也在附近路口快閃，發傳單力挺郭台銘及郭支持的立委參選人，他們隨後也加入公民割草的罷韓行動，「郭粉」葉國一說，他去年投韓國瑜，現在後悔了，希望換市長，讓高雄經濟變好！

葉國一說，「罷韓」與「挺郭」不相衝突，他去年也是挺韓，但失望了，高雄經濟沒有因為韓國瑜上台變好，反而愈變愈差，他們有8、9成的人也支持割草行動。

葉國一說，韓國瑜去年選市長時，說要振興高雄經濟，3000億負債不算什麼，有辦法解決，沒想到當選後，高雄經濟差卻推說因為3000億負債無法辦事，「選前說得很好聽，選後為市政表現不佳找一堆理由。」

葉國一強調，高雄經濟愈來愈差，民不聊生，韓提出政見執行率很低，大多政見跳票，六合夜市、新崛江，當地店家一家家倒閉。

左楠區無黨立委參選人蘇博廷支持郭台銘育兒政策，他說，小孩是國家未來，現在政策再好，投資建設再多錢，少子化問題不解決都沒用。

蘇博挺也批評韓國瑜的青年政策錯誤，韓的青年政策只有要年輕回來創業、貸款，卻看不到與產業的連結，青年局要創新，必須與在地大學、企業連結，讓大學生畢業後能到大企業工作，不然畢業即是失業，年輕人不知道他們的未來在哪裡？

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