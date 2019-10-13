頒史明褒揚令 蔡英文：我會帶領國家繼續走下去

2019-10-13 17:15

〔記者謝君臨／台北報導〕獨派大老、總統府資政史明日前病逝，享嵩壽103歲，史明教育基金會下午替史明舉行「畢業典禮」，帶領民眾從台灣大學遊行至凱達格蘭大道，並於凱道舉辦公祭，總統蔡英文到場頒布褒揚令並致辭表示，我們絕對堅持台灣民主、進步、自由、主權，「台灣人的路我們一起走，我會帶領這個國家繼續走下去」。

蔡英文約於下午3點39分到場，向史明遺像行三鞠躬禮，並頒發褒揚令。蔡致詞指出，史明歐里桑是一個很不典型台灣人，他出生於1918年，大時代產生這位「以人類解放」為目標的革命者，歐里桑認為，唯有改變政治、經濟結構，才有辦法改變人類的命運。

蔡英文說，史明終其一身都為理想奮鬥，從以前到現在，總是不時提醒她，一定要為台灣的勞苦大眾著想，也不斷強調，台灣人不分階級、不分族群，一定要團結起來，才能抵抗外來壓迫。

蔡英文表示，歐里桑沒有私心，他把一生都奉獻給這塊土地，為台灣打拚的人，他都疼惜、都肯定，哪怕是你與他有不一樣的看法跟意見，也因此，歐里桑雖沒有成家、沒有子嗣，但在世界各角落，卻有無數被他啟發、影響的同志、戰友。

蔡英文說，過去這幾年，歐里桑常來總統府，每年除夕，她有幸邀請史明吃飯，史明不但給予她許多建議，也給她溫暖的鼓勵，最常給的鼓勵，就是要有元氣、勇氣，挺住來自各方的壓力，她總是要史明別擔心，不論傷有多深，「我一但踏出一步就不會退」，其實歐里桑鼓勵的不只是她，更是台灣所有的年輕人。

蔡英文指出，歐里桑到了90幾歲還是四處演講、參與運動，跟社會大眾、年輕人站在一起，每一次，歐里桑在每一個場合，都有很多愛他、尊敬他的年輕人，他有一個103歲的人生，卻有一顆年輕的心，他總會開放心胸，聆聽年輕人的看法，但他也有屬於自己的智慧跟堅持。

蔡英文說，歐里桑曾說過，台灣的進步由台灣青年開始，才會有效果，她相信歐里桑的精神會世代傳承下去，我們也會帶著他的叮囑，勇敢地走下去。

蔡英文強調，現在的我們處在一個大時代，整個世界都在做抉擇，要堅持自由還是要向威權、專制低頭，她曾對歐里桑說過，今天要向在場的各位，向全世界再說一遍，我們絕對堅持台灣民主、進步、自由、主權，「台灣人的路，我們一起走，我會帶領這個國家繼續走下去，謝謝史明歐里桑，您辛苦了。」

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