2020衝高投票！ 蔡英文︰讓國際聽到台灣民主的聲音

2019-10-13 15:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統第一個縣市旅外同鄉會後援會「全國嘉義旅外鄉親後援會」今天成立，蔡英文為幹部授旗並授證，蔡英文鼓勵民眾明年1月11日投票日，「一定要出門投票，讓國際聽到台灣人的聲音」，要集結最大力量，為台灣發出最大的聲音，投票一定要越高越好，告訴國際社會，台灣人會守住民主自由，而投票越高、聲音就越大聲。

「全國嘉義旅外鄉親後援會」成立大會上，嘉義縣長翁章梁、立法院長蘇嘉全、前行政院長張俊雄、桃園市長鄭文燦以及多位新北、嘉義立委都到場，後援會榮譽總會長為黃榮發、召集人劉德宗。

蔡英文更說，嘉義人就是自己人，她從2008年時就任民進黨主席，那時候最支持她的就是嘉義人，感謝嘉義鄉親一路相挺。

蔡英文也細數政績，表示台灣經濟穩定成長，外商、台商都加碼投資，今年1月至今，台商回台投資已經6100億元，全年度有望突破7千億元，台灣第二季經濟成長率是四小龍第一名，國際組織更預測，台灣全年度經濟成長一定也是四小龍第一名。

蔡英文也說，過去3年政府為經濟打下基礎，更要加強中南部投資動能，現在逐漸展現成績，外商投資高階製造業、新興產業，像是外商投資彰化離岸風力1兆元，帶來很多就業機會，彰化現在就像小型聯合國，有各國優秀團隊投入建設。

蔡英文也說，政府照顧年輕人、老人和幼兒不遺餘力，包括逐年擴大長照2.0、托育預算，也為年輕人減稅，減輕育兒負擔。

蔡英文更表示，過去台灣面對對岸的中國，著重「兩岸關係」，但現在局勢不同，應該要思考台灣在亞太地區扮演的定位，現在台灣更是國際社會最支持的時候，因為各國都知道，台灣的民主自由若守不住，那其他的國家可能也會守不住，台灣人守護的不僅是自己的民主自由，更為其他亞太區域內國家守住民主自由。

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