上午戲稱體力好是吃安... 柯P下午改口：有種東西叫堅持

2019-10-13 14:58

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戲言、失言？ 柯文哲：能騎一日雙塔是吃安…

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今日下午在台中市中友百貨舉辦簽書會，上午才因戲言稱之前挑戰一日雙塔沒吃什麼好料，是吃「安非他命」引發風波；他下午改稱雙十連假4天，他有時出現在宜蘭、有時在台中，到處都看得到，很多人問「你這樣不會很累嗎」，他以前當外科醫生時也很累，靠的是「其實有種東西叫堅持」，這也是他的人生哲學。

柯文哲今日整日在台中市行滿檔，下午抽空替他的新書舉辦新書簽書會，包括台北市副市長蔡炳坤及台北市政府顧問蔡壁如均陪同，現場發放200個簽書號碼牌，有超級柯粉清晨2點半就到場等候，拿到號碼牌開心不已，除了有號碼牌可以有「阿北」簽名外，另吸引柯迷搶拍，現場擠滿2、300人爭睹風采。

柯文哲致詞時自爆「有個祕密」，很多人問他為何辦法整天在工作，像這次雙十節連假4天，他有時出現在宜蘭、或出現在台中，到處都看得到；有人覺得「你這樣不會很累嗎」，以前當外科醫生也很累，「其實有種東西叫堅持」，堅持的東西就是人生哲學。

柯文哲說，人生哲學是每個人在長期生命過程中慢慢訓練形成的，寫這本書也是分享自己的人生哲學形成的過程，沒有要把自己的東西推銷給別人，希望大家看完書後產生自己的人生哲學。

柯文哲還說，活在世上每天都在作交換，人生哲學就是遇到某些事情一定要相當堅持，有一些東西是不太願意拿去交換的，就是核心價值，但核心價值到底是什麼，每個人要自己體會，很難說應該是什麼，他希望大家看完這本書後形成自己的人生哲學，也是他寫這本書的最大目的。

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